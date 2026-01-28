Spagna in controtendenza rispetto all’Europa | il governo Sanchez regolarizza oltre 500mila migranti

La Spagna ha deciso di regolarizzare più di 500mila migranti irregolari. Il governo Sanchez ha approvato un decreto che permette loro di ottenere un permesso di soggiorno. La mossa va controcorrente rispetto ad altri Paesi europei, che scelgono politiche più restrittive sull’immigrazione. La misura punta a dare stabilità a chi vive già da tempo nel paese e lavora in vari settori. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi la vede come un passo avanti e chi teme conseguenze sulla gestione dell’immigrazione.

Va in direzione contraria rispetto a tanti altri Paesi europei la Spagna, che con un decreto ha deciso di stabilizzare oltre mezzo milione di immigrati irregolari, offrendo loro la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno. Mentre molti governi irrigidiscono confini e norme – dall' Italia che vuole trattenere in Albania i richiedenti asilo fino ai provvedimenti più severi per i rifugiati in Gran Bretagna e ale pene detentive in Grecia per i migranti che restano nonostante il respingimento delle richieste di asilo -, l'esecutivo progressista di Pedro Sanchez dà il via libera a una scelta politica e simbolica che intreccia diritti, demografia ed economia, rivendicata come risposta "realistica" a una trasformazione già in atto nella società spagnola.

