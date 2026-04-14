Caso Begoña Gómez la moglie di Pedro Sánchez rinviata a giudizio | cosa sappiamo

La moglie del presidente del governo spagnolo è stata rinviata a giudizio in un procedimento legale. La decisione riguarda un caso che coinvolge questioni giudiziarie e si concentra sulle accuse rivolte alla donna. Attualmente, il premier si trova in visita ufficiale in Cina, dove sta portando avanti impegni istituzionali. La vicenda legata alla moglie del presidente ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez si trova in visita ufficiale in Cina per rafforzare i rapporti con il gigante asiatico, dalla Spagna arriva una notizia destinata a scuotere il panorama politico del paese: il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, moglie del presidente del governo, al termine di due anni di inchiesta. Il magistrato ha chiuso l’istruttoria ipotizzando quattro reati: traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. Nell’ordinanza di 38 pagine, Peinado sostiene di aver riscontrato indizi sufficienti e sottolinea l’eccezionalità del caso con...🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Caso Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sánchez rinviata a giudizio: cosa sappiamo Leggi anche: La moglie di Pedro Sánchez rinviata a giudizio, le accuse a Begoña Gómez e l’indagine avviata nel 2024: «Ha sfruttato la sua posizione» Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati... In Spagna parlano del duello per la vetta tra Alcaraz e Sinner e menzionano la sospensione legata al caso Clostebol - facebook.com facebook