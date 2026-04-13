Spagna | chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez la moglie di Pedro Sanchez

In Spagna è stato richiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, moglie del presidente del governo. Le accuse riguardano comportamenti provenienti da ambienti ufficiali, giudicati dal pubblico ministero come tipici di regimi autoritari del passato. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico e mediatico, con commenti critici rivolti alle condotte di chi occupa posizioni di potere. La decisione si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulla trasparenza delle attività degli esponenti istituzionali.

“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati nel nostro Stato”. Con queste parole il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l’istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. Nell’ordinanza, il magistrato sostiene di aver riscontrato indizi sufficienti e sottolinea l’eccezionalità del caso, scoppiato nel 2024. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez Pedro Sanchez, chi è la moglie Begoña GómezLa situazione geopolitica internazionale ci spinge a parlare molto del premier spagnolo Pedro Sanchez. Marito e moglie morti nell’incidente, chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone: “Barriera come rampa di lancio, auto sollevata per 43 metri”Grosseto, 17 marzo 2026 – C’è la richiesta di rinvio a giudizio per otto persone nell’inchiesta sull’incidente mortale avvenuto il 20 agosto 2023...