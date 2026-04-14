Spagna doccia fredda per Sanchez | la moglie a un passo dal processo

In Spagna, la moglie del politico è stata formalmente accusata e rischia un processo dopo un’indagine di due anni. La richiesta di rinvio a giudizio è stata ufficializzata, segnando un nuovo sviluppo nel caso. La notizia ha suscitato attenzione nel paese, mentre si attende di conoscere i prossimi passi delle autorità giudiziarie.

Grossi guai in casa Sanchez. Il premier spagnolo, che sta vivendo un momento di grande protagonismo sulla scena internazionale grazie alle posizioni nette rispetto alla guerra in Medioriente e alle politiche di Donald Trump, si trova a dover affrontare una nuova difficoltà, ma sul fronte interno. Mentre è in visita ufficiale in Cina, per rafforzare le relazioni con il gigante asiatico, è arrivata la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per la moglie Begoña Gomez, dopo un’indagine durata due anni. Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado, titolare del Tribunale numero 41 di Madrid, ha accusato la first lady di quattro reati: traffico di influenze, corruzione tra privati, malversazione di fondi pubblici e appropriazione indebita, e punta a che si tenga un processo con la giuria popolare.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Spagna, doccia fredda per Sanchez: la moglie a un passo dal processo Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez(Adnkronos) – Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, per traffico di... Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati... Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez x.com Ivana Spagna - facebook.com facebook