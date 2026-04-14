Il governo spagnolo ha recentemente approvato un decreto che permette la regolarizzazione di circa 500.000 migranti senza documenti. La misura riguarda persone già presenti nel paese da tempo, che potranno ottenere un permesso di soggiorno e l'accesso ai servizi essenziali. La decisione è stata presa dopo mesi di discussioni e si inserisce in un quadro di politiche volte a regolare la presenza di stranieri nel territorio.

Nell’annunciare la misura in una lettera, pubblicata oggi sui social, il premier spagnolo Pedro Sanchez impegnato oggi nella sua visita ufficiale in Cina. Lettera in cui ha spiegato che con l’approvazione del decreto “inizia il processo straordinario di regolarizzazione di persone che vivono nel nostro Paese” senza documenti. Il premier socialista ha infatti ricordato che il processo di regolarizzazione è stato domandato “da diversi attori che, cercatamente, non hanno poco o niente da vedere con il governo spagnolo”. “Sto parlando della chiesa cattolica, sto parlando di attori sociali, dei datori di lavoro, che ci hanno chiesto di...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Spagna, approvata regolarizzazione di 500mila migranti senza documenti

Spagna, governo avvia la regolarizzazione straordinaria di oltre 500mila migrantiPotranno fare domanda gli stranieri arrivati prima del 31 dicembre 2025 che abbiano trascorso almeno 5 mesi nel Paese.

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Si parla di: Spagna approva regolarizzazione di circa 500mila migranti senza documenti.

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