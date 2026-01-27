Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha avviato una procedura di regolarizzazione straordinaria per oltre 500.000 migranti irregolari presenti nel paese, attraverso un Real Decreto. Questa iniziativa mira a regolarizzare la posizione di chi vive in Spagna senza documenti, contribuendo a migliorare la situazione amministrativa e sociale di queste persone.

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha avviato la procedura per regolarizzare, tramite un Real Decreto, oltre 500mila migranti che si trovano in una situazione irregolare in Spagna. Ne ha dato notizia la portavoce dell’esecutivo e ministra dell’Inclusione, della Sicurezza sociale e della Migrazione Elma Saiz in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. La segretaria generale di Podemos, Ione Belarra, in un’intervista a Cadena Ser, ha affermato che il provvedimento potrebbe portare alla regolarizzazione di più di 500mila migranti. “Tra mezzo milione e 800mila”, ha detto. Chi potrà fare domanda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, governo avvia la regolarizzazione straordinaria di oltre 500mila migranti

