Pusher ucciso a Rogoredo le chat dei 5 poliziotti indagati | è caccia al movente | I due volti di Cinturrino | A Zack chiedeva il pizzo

Le indagini sui cinque poliziotti coinvolti rivelano chat in cui si discuteva di Zack, lo spacciatore di 28 anni ucciso il 26 gennaio con un colpo a distanza. La scoperta di conversazioni intime tra gli agenti suggerisce un possibile movente legato a richieste di denaro o pizzo. Gli investigatori analizzano ora i messaggi per chiarire il ruolo di ciascuno e individuare eventuali responsabilità. La vicenda si concentra anche sulla figura di Cinturrino, che avrebbe richiesto il pizzo a Zack.

Si cerca nella vita di Carmelo Cinturrino. E si scava nel suo cellulare. Chissà che chat, telefonate e foto non riescano a svelare se il 41enne assistente capo della squadretta investigativa del commissariato Mecenate non conoscesse più di quanto non abbia messo a verbale («L’ho riconosciuto perché era una persona nota al commissariato» ma «io non c’ho mai avuto a che fare») il 28enne pusher marocchino Abderrahim Mansouri, ucciso dal poliziotto il 26 gennaio da un colpo sparato a distanza di oltre venti metri dalla sua pistola d’ordinanza. Si cercano contatti diretti. O riferimenti precisi a «Zack», soprannome con cui era conosciuto lo spacciatore, anche in altre conversazioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

