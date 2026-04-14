Spaccio in via Amendola | due arresti tra monopattini e segnalazioni dei residenti

Le forze dell'ordine hanno arrestato due persone durante un intervento in via Amendola, una strada molto controllata nel cuore di Bologna. Durante l’operazione sono stati sequestrati alcuni oggetti e segnalate diverse persone dai residenti, che avevano segnalato attività sospette. La zona continua a essere sotto stretta osservazione per contrastare lo spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini. Gli agenti hanno inoltre controllato alcuni monopattini presenti sul luogo.

Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine in via Amendola, una delle aree più monitorate del centro di Bologna. Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha effettuato due nuovi arresti al termine di un’attività mirata della Squadra Mobile, condotta attraverso osservazioni e appostamenti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Spaccio in pieno centro, le segnalazioni dei residenti fanno arrestare il pusherIl controllo del territorio nato dalle segnalazioni dei residenti ha portato, nelle scorse ore, all'arresto di un giovane pusher nel cuore del centro... Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: due arresti dei Carabinieri tra Benevento e ApiceI Carabinieri arrestano un 17enne e un 24enne tra Benevento e Apice per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati hashish, marijuana, cocaina e...