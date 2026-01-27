VIDEO | Traffico di droga maxi operazione della Polizia con 100 agenti | 15 persone arrestate

Questa operazione della Polizia di Stato di Messina ha portato all’arresto di 15 persone e all’intervento di 100 agenti, segnando un’importante azione contro il traffico di droga. La notizia testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e alla diffusione di sostanze stupefacenti nella regione.

Custodie cautelari emesse dal Gip su richiesta della Dda: nel mirino un’associazione dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Impiegate Squadre Mobili da tre province e unità cinofile È scattata alle prime luci dell’alba una vasta operazione della Polizia di Stato di Messina contro il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 15 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di droga, nonché di spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.🔗 Leggi su Messinatoday.it

