Sovrappasso Firme bipartisan per bloccarlo

Una mobilitazione popolare si sta organizzando contro il progetto del sovrappasso sulla strada statale 1. Diverse sigle politiche di diverso orientamento si sono unite per chiedere di bloccare l’intervento, che sta suscitando molte opposizioni. La questione riguarda principalmente le modalità di realizzazione e l’impatto sull’area circostante. La proposta ha già incontrato numerose critiche da parte di cittadini e associazioni locali.

Prende forma una mobilitazione dal basso contro uno degli interventi più discussi: il progetto del sovrappasso sulla Sp1. A promuoverla è il Comitato cittadini per la mobilità, un gruppo nato di recente e dichiaratamente indipendente da appartenenze politiche, che ha scelto di aprire il confronto con una raccolta firme. L’iniziativa rappresenta il primo passo concreto del Comitato, che si propone di intervenire nel dibattito pubblico con spirito costruttivo, portando l’attenzione sulle scelte che riguardano lo sviluppo del territorio e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Al centro della contestazione la realizzazione del sovrappasso, ritenuto da molti cittadini un’opera non prioritaria e problematica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sovrappasso. Firme bipartisan per bloccarlo Passi isolati: 4,2 milioni per un sovrappasso urgenteIl quartiere de I Passi vive un’isolamento forzato a causa della chiusura del passaggio a livello, creando criticità per i mezzi di soccorso. "Chi amministra abbia la forza di bloccarlo""Riteniamo che la distanza di pochissimi chilometri tra la campagna scandianese e quella reggiana non modifichino le giuste ragioni di bocciatura del...