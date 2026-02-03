La polemica sul progetto agrivoltaico tra Scandiano e Reggio Emilia si riaccende. I sindaci delle due zone si scontrano: chi amministra si dice pronto a bloccare tutto, mentre altri insistono che la distanza tra i territori non cambia le valutazioni sulla bocciatura. La questione resta calda e divide le comunità locali.

"Riteniamo che la distanza di pochissimi chilometri tra la campagna scandianese e quella reggiana non modifichino le giuste ragioni di bocciatura del mega progetto agrivoltaico". È l’attacco di Forza Italia, che si schiera con determinazione contro il progetto di mega impianto agrivoltaico proposto da Atlas Solar nelle campagne tra Giarola, Sabbione e Gavasseto, ribadendo la necessità di difendere i terreni a vocazione agricola e foraggera in una delle zone di vocazione alla produzione di parmigiano reggiano. "Non accettiamo di riproporre un progetto già respinto da Scandiano spostandolo di pochi chilometri – dichiarano Mariarosaria Tedesco e Giovanni Pagliani, rispettivamente vicecoordinatrice cittadina e consigliere provinciale per FI –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Chi amministra abbia la forza di bloccarlo"

