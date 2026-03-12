Nel quartiere de I Passi, circa 4,2 milioni di euro sono stati destinati alla costruzione di un sovrappasso urgente. La chiusura del passaggio a livello ha causato un isolamento che rende difficile l’accesso con i mezzi di soccorso e limita i collegamenti stradali nella zona. La situazione si presenta come una criticità per i residenti e le emergenze.

Il quartiere de I Passi vive un’isolamento forzato a causa della chiusura del passaggio a livello, creando criticità per i mezzi di soccorso. I consiglieri comunali Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo chiedono soluzioni concrete invece di annunci vuoti. Un anno perso tra ipotesi idrauliche e costi elevati. L’isolamento del territorio non è un evento isolato ma il risultato di una gestione prolungata che ha l’amministrazione perdere dodici mesi senza risultati tangibili. Le verifiche tecniche condotte con RFI hanno già evidenziato l’impraticabilità del sottopasso a causa di rischi idraulici, rendendo necessaria un’alternativa strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passi isolati: 4,2 milioni per un sovrappasso urgente

