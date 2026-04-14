Martedì 14 aprile alle 21:00 si gioca l'incontro tra Southampton e Blackburn, valido per la quarantacinquesima giornata di Championship. La partita si svolge nell’Hampshire e rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre in vista della fine del campionato. Il Southampton cerca di conquistare la sesta vittoria stagionale, mentre il Blackburn vuole mantenere la sua posizione in classifica.

Il Southampton accoglie il Blackburn nell’Hampshire questo martedì 14 aprile alle ore 21:00, in un anticipo della quarantacinquesima giornata di Championship. Il match vede contrapposte due formazioni con obiettivi e momenti stagionali opposti nel percorso verso la promozione. La spinta dei padroni di casa contro la lotta del Blackburn. Il Southampton arriva a questa sfida dopo aver ottenuto la sesta vittoria consecutiva, dato che include anche l’impresa recente in FA Cup. Grazie al successo ottenuto rimontando nel derby, i padroni di casa hanno scalato le classifiche raggiungendo la quinta posizione con un totale di 69 punti. Un elemento rilevante per la squadra è la solidità mostrata tra le proprie mura domestiche, dove ha messo da parte ben 39 punti su quelli totali, frutto di un bilancio di 11 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Southampton in corsa: la sesta vittoria sfida il Blackburn

Southampton 2-1 Derby! Saints Turn It Around Again

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