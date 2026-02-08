Ancona-Recanatese | sfida al vertice nel derby i biancorossi cercano la sesta vittoria e allungano sulla Teramo

Questa sera l’Ancona scende in campo contro la Recanatese al Tubaldi, in un match che può decidere molto in chiave classifica. I biancorossi vogliono vincere la sesta partita di fila e allungare sulla Teramo, avversaria diretta nella corsa ai piani alti. È un derby che promette emozioni e intensità, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in testa alla classifica.

L'Ancona si prepara ad affrontare un altro cruciale derby, questa volta contro la Recanatese al Tubaldi, con l'obiettivo primario di consolidare la sua posizione di leadership nel campionato. La trasferta, in programma oggi, assume un'importanza particolare non solo per la rivalità storica tra le due squadre, ma anche per la necessità dei biancorossi di continuare la striscia positiva che li ha visti vittoriosi in cinque incontri consecutivi nel 2026. Più di cinquecento tifosi anconetani sono attesi allo stadio per sostenere la squadra, consapevoli del peso specifico di una vittoria che potrebbe allungare il distacco su Teramo e Ostiamare, principali inseguitrici nella corsa al titolo.

