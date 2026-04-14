Sotheby' s liquida a oltre sette mesi per sostenere il debito spazzatura

Dopo più di sette mesi, Sotheby's ha venduto un lotto per coprire un debito di livello basso. Il mercato si trova in difficoltà a causa della guerra in Medioriente, che ha rallentato gli scambi. Anche il settore del lusso sta attraversando un periodo di rallentamento, che non si vedeva dagli anni del Covid. La situazione si inserisce in un momento già caratterizzato da molte complicazioni economiche.

La guerra in Medioriente frena il mercato, ma non solo quello finanziario. Anche il settore del lusso si trova oggi davanti a un rallentamento che non si vedeva dai tempi del Covid, e che arriva in una fase già particolarmente complessa. Dopo la pandemia, infatti, la domanda di beni di fascia alta, comprese le opere d'arte, ha faticato a ritrovare slancio, risentendo di un contesto economico incerto e di una minore propensione alla spesa da parte dei grandi collezionisti. Secondo un rapporto di Art Basel e Ubs, il mercato globale dell'arte si è ridotto del 16% tra il 2022 e il 2024, prima di registrare una timida crescita del 4% lo scorso anno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sotheby's liquida a oltre sette mesi per sostenere il debito "spazzatura" Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY PRIMA IN ITALIA PER FATTURATO: OLTRE 38 MILIONI NEL 2025Un risultato che riflette non solo una performance commerciale solida, ma anche il consolidamento di un posizionamento Nel corso del 2025, la società... Università: borse di studio internazionali per sostenere il lavoro di sette ricercatori e ricercatriciI finanziamenti Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships consentono di sviluppare progetti di frontiera in vari ambiti In uno dei...