Montesarchio rafforza la Protezione Civile | nuove attrezzature per le emergenze

Montesarchio mette in campo nuove attrezzature per la Protezione Civile, rafforzando le risposte alle emergenze. La comunità si prepara a intervenire più rapidamente in caso di terremoti, alluvioni o altri eventi critici. La decisione arriva dopo settimane di incontri e analisi, con l’obiettivo di migliorare la prontezza e la capacità di intervento sul territorio.

Un passo concreto verso una maggiore sicurezza del territorio e della comunità. Il Comune di Montesarchio ha potenziato in maniera significativa il proprio sistema di Protezione Civile grazie all'acquisto di nuove e moderne attrezzature, rese possibili da un contributo regionale pari a 8.119,10 euro, concesso dalla Regione Campania nell'ambito del Fondo Regionale di Protezione Civile. L'intervento si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile, che attribuisce a Regioni ed enti locali un ruolo centrale nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze derivanti da eventi calamitosi naturali o da cause antropiche, riconoscendo nel volontariato organizzato una colonna portante del sistema, espressione dei principi di solidarietà e partecipazione civica.

Recentemente, il personale del cantiere comunale ha completato un percorso di formazione sulle pratiche di protezione civile, focalizzandosi sulle procedure interne e sulle criticità territoriali.

