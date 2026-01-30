Montesarchio rafforza la Protezione Civile | nuove attrezzature per le emergenze
Montesarchio mette in campo nuove attrezzature per la Protezione Civile, rafforzando le risposte alle emergenze. La comunità si prepara a intervenire più rapidamente in caso di terremoti, alluvioni o altri eventi critici. La decisione arriva dopo settimane di incontri e analisi, con l’obiettivo di migliorare la prontezza e la capacità di intervento sul territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Un passo concreto verso una maggiore sicurezza del territorio e della comunità. Il Comune di Montesarchio ha potenziato in maniera significativa il proprio sistema di Protezione Civile grazie all’acquisto di nuove e moderne attrezzature, rese possibili da un contributo regionale pari a 8.119,10 euro, concesso dalla Regione Campania nell’ambito del Fondo Regionale di Protezione Civile. L’intervento si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile, che attribuisce a Regioni ed enti locali un ruolo centrale nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze derivanti da eventi calamitosi naturali o da cause antropiche, riconoscendo nel volontariato organizzato una colonna portante del sistema, espressione dei principi di solidarietà e partecipazione civica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Montesarchio Protezione Civile
Le nuove emergenze. Protezione civile: "Personale formato"
Recentemente, il personale del cantiere comunale ha completato un percorso di formazione sulle pratiche di protezione civile, focalizzandosi sulle procedure interne e sulle criticità territoriali.
La Protezione civile incontra gli studenti per parlare di prevenzione e suggerire i comportamenti adeguati durante le emergenze
Ultime notizie su Montesarchio Protezione Civile
Montesarchio rafforza la Protezione Civile: nuove attrezzature per affrontare le emergenze idrogeologicheUn passo concreto verso una maggiore sicurezza del territorio e della comunità. Il Comune di Montesarchio ha potenziato in maniera significativa il proprio sistema di Protezione Civile grazie all’acqu ... ntr24.tv
Il capo della Protezione civile Ciciliano: massa di terra in movimento enorme. Ma si lavora per riaprire le scuole lunedì - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.