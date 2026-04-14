Sospensione idrica improvvisa | chiuso il Parco archeologico di Paestum

Oggi il Parco archeologico di Paestum e il museo sono stati chiusi al pubblico a causa di un'interruzione improvvisa dell’erogazione idrica. L’interruzione, causata da lavori di somma urgenza effettuati dal Consorzio di Bonifica, ha coinvolto anche l’area di Capaccio Paestum, creando disagi sia ai visitatori che ai residenti. La sospensione ha avuto effetto immediato, portando alla temporanea chiusura di uno dei principali siti storici della regione.

Disagi a Capaccio Paestum, anche per i turisti: a causa dell’improvvisa interruzione dell’erogazione idrica, dovuta a lavori di somma urgenza non programmati da parte del Consorzio di Bonifica, il Museo e l’area archeologica di Paestum oggi vengono chiusi al pubblico, per evitare disagi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Parco Archeologico di Paestum e Velia, nominato il nuovo CdA: ecco i nomiSi apre una nuova fase per il Parco Archeologico di Paestum e Velia con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, chiamato ad accompagnare... Leggi anche: Salerno, lavori in centro: sospensione idrica il 26 febbraio