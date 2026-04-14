Il governo ha avanzato una richiesta all'Unione europea per sospendere temporaneamente il Patto di stabilità. La proposta viene considerata utile, anche se si sottolinea che l'esito dipenderà dall'evoluzione della situazione nei prossimi giorni. Si ribadisce l'importanza di non sottovalutare le possibili ripercussioni della crisi economica in arrivo, lasciando aperta la possibilità di interventi a livello europeo.

La sospensione del Patto di stabilità "potrebbe aiutare, certamente. Bisogna vedere come va nei prossimi giorni ma penso che l'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi". Queste le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il punto stampa tenutosi in occasione della sua partecipazione alla 58ª edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, a Verona. "Noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa: il tema di prendere in considerazione anche una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Sospendere il patto di stabilità". La richiesta di Meloni all'Europa

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