Il padre di uno degli accusati dell’omicidio di Massa | Sono stati aggrediti è partita una testata

Il padre di uno dei cinque giovani indagati per l’omicidio avvenuto a Massa ha raccontato che i suoi figli sono stati aggrediti, aggiungendo che è partita una testata durante l’episodio. Alin Eduardo Catarasu, 19 anni, è tra gli indagati e il padre, di nazionalità rumena e imprenditore nel settore edile, ha fornito questa versione dei fatti. La vicenda riguarda la morte di un ragazzo di Massa, avvenuta in circostanze ancora da chiarire.

Alin Eduardo Catarasu, 19 anni, è uno dei cinque indagati per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Il padre si chiama Gabriel, è rumeno, fa l’imprenditore edile. E in un’intervista a La Stampa dice: «Mio figlio non è un criminale». Alin lavora con il padre nei cantieri. Ora dovrà affrontare l’accusa di «concorso in omicidio volontario». Ma il padre non ci crede: «Da quello che sappiamo noi, anche i ragazzi sono stati aggrediti e si sono difesi. Non doveva assolutamente finire così. È una tragedia. Perché Alin è bravo, non è un criminale. Siamo disperati, la nostra vita è rovinata». L’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Il padre dice che la sua impresa è arrivata ad avere fino a 40 dipendenti: «Sono venticinque anni che vivo in Italia, mio figlio è nato e cresciuto qui.🔗 Leggi su Open.online

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