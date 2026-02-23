IaaS ibrida | una guida per la trasformazione digitale di aziende ed enti pubblici

Il crescente interesse per l’IaaS ibrida deriva dalla necessità di aziende ed enti pubblici di adattarsi alle sfide della trasformazione digitale. La diffusione di tecnologie avanzate e le frequenti minacce informatiche spingono le organizzazioni a cercare soluzioni più flessibili e sicure. La domanda di servizi cloud che combinano infrastrutture on-premise e cloud pubblico aumenta rapidamente. Questa evoluzione richiede strategie concrete per integrare le risorse digitali in modo efficace.

Il tema della trasformazione digitale, unito all’accessibilità delle tecnologie più innovative e alle crescenti minacce in ambito IT, ha progressivamente spostato l’attenzione dalle infrastrutture tradizionali verso modelli di cloud più agili e scalabili. Tuttavia, la polarità tra cloud pubblico e soluzioni on-premise può non trovare riscontro nelle esigenze sempre più complesse dei clienti. In questo scenario si afferma la Infrastructure as a Service (IaaS) ibrida, una risposta concreta e maggiormente equilibrata alle necessità delle organizzazioni orientate all’innovazione, alla resilienza operativa e alla competitività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

