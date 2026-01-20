Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 20 gennaio 2026 Meloni e FdI in risalita come Schlein e il Pd
Il sondaggio politico di Tg La7 di oggi, martedì 20 gennaio 2026, analizza le intenzioni di voto degli italiani, evidenziando una crescita di Fratelli d’Italia e Meloni, così come di Schlein e del Pd. Vengono inoltre considerati il Movimento 5 Stelle di Conte e la Lega di Salvini. I risultati offrono un quadro aggiornato delle tendenze politiche nel paese, riflettendo gli orientamenti degli elettori in vista delle prossime tornate elettorali.
Per chi voterebbero gli italiani martedì 20 gennaio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Meloni, FdI e il governo in crescita, giù Pd, Schlein e Conte: l’ultimo sondaggio del Corriere
Leggi anche: «FdI è al 31,4%, il massimo da settembre 2022»: col sondaggio di Mentana La7 diventa indigesta per Schlein e Conte
Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in calo - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Sondaggio Termometro Politico PD in calo sotto il 22% in ribasso anche FI e Lega Bene i 5 Stelle, in leggera crescita sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-termometro-politico-16-gennaio/ - facebook.com facebook
Sondaggio politico del 19 gennaio: come andrebbe se si votasse oggi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.