Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 20 gennaio 2026 Meloni e FdI in risalita come Schlein e il Pd

Il sondaggio politico di Tg La7 di oggi, martedì 20 gennaio 2026, analizza le intenzioni di voto degli italiani, evidenziando una crescita di Fratelli d’Italia e Meloni, così come di Schlein e del Pd. Vengono inoltre considerati il Movimento 5 Stelle di Conte e la Lega di Salvini. I risultati offrono un quadro aggiornato delle tendenze politiche nel paese, riflettendo gli orientamenti degli elettori in vista delle prossime tornate elettorali.

Sondaggio Termometro Politico PD in calo sotto il 22% in ribasso anche FI e Lega Bene i 5 Stelle, in leggera crescita sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-termometro-politico-16-gennaio/ - facebook.com facebook

Sondaggio politico del 19 gennaio: come andrebbe se si votasse oggi x.com

