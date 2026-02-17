Visita guidata | Pisa medievale tra arte e architettura un viaggio nel cuore della città antica

Una visita guidata a Pisa medievale si svolge oggi, attirando appassionati di storia e turisti curiosi di scoprire i segreti dell'antica città. La guida accompagna i partecipanti tra vicoli stretti e piazze animate, mostrando dettagli nascosti di edifici storici e le torri che dominano il panorama. Un percorso che permette di toccare con mano il passato ricco di arte e architettura, ancora vivo nel centro storico.

Visita guidata: Pisa medievale tra arte e architetturaUn viaggio nel cuore della città anticaPercorso affascinante alla scoperta della Pisa medievale, tra vicoli suggestivi, piazze storiche e torri che ancora raccontano il passato glorioso della città.Come si viveva a Pisa nel Medioevo?Quali erano i mestieri, le abitudini quotidiane, le tradizioni e le curiosità di una delle grandi Repubbliche Marinare?Attraverso arte, architettura e racconti di vita quotidiana, vengono ripercorsi secoli di storia per riscoprire l'anima più autentica della città.