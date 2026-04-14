Dopo circa nove ore, le figure di vertice hanno espresso un messaggio di solidarietà nei confronti di Leone e hanno preso le distanze da Donald Trump, senza tuttavia commentare direttamente le sue azioni. La presidente e il vicepremier hanno evitato di entrare nel merito di alcune dichiarazioni dell’ex presidente, limitandosi a qualche frase di circostanza. La reazione pubblica si è concentrata principalmente sulla richiesta di condanna di alcune affermazioni.

Solo dopo nove ore la presidente Meloni e Salvini hanno balbettato qualche parola di solidarietà con Leone e preso timidamente le distanze da Donald Trump. Purtroppo per loro non si tratta di biascicare qualche rosario e rassicurare il Papa; qui non sono in discussione solo le bestemmie di Trump, ma le sue azioni. Quelle del presidente americano e del suo vice, JD Vance, non sono parole dal “sen fuggite”, ma discendono da una lunga serie di assalti e provocazioni iniziate contro Papa Francesco e contro le sue encicliche, ritenute destabilizzanti sul piano etico, politico, sociale, economico. Le preghiere a Lampedusa, la lavanda ai piedi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Solidarietà al Papa: Meloni condanni le azioni di Trump, non solo le bestemmie

Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra»«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.

Trump contro il Papa, le opposizioni attaccano: ‘Meloni condanni’. Mattarella: ‘Nessuno indifferente a suoi appelli pace’Dopo il durissimo attacco del tycoon al Pontefice, le opposizioni stigmatizzano l'accaduto e denunciano il silenzio di Meloni, accusandola di...