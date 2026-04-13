Trump contro il Papa le opposizioni attaccano | ‘Meloni condanni’ Mattarella | ‘Nessuno indifferente a suoi appelli pace’

Dopo le dichiarazioni di un ex presidente contro il Papa, le opposizioni hanno criticato la mancata presa di posizione da parte del governo, chiedendo alla premier di condannare le parole di Trump. Il presidente della Repubblica ha dichiarato che nessuno è indifferente ai messaggi per la pace rivolti dal Pontefice. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune forze politiche che hanno sottolineato la necessità di un intervento ufficiale da parte di Palazzo Chigi.

Dopo il durissimo attacco del tycoon al Pontefice, le opposizioni stigmatizzano l'accaduto e denunciano il silenzio di Meloni, accusandola di immobilismo e servilismo verso Washington “A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere aPapa Leone XIV il ringraziamento e l’augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolicoche lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale“. Lo scrive il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un messaggio indirizzato al Pontefice, dove si augura che la sua missione nel continente possa dare sostegno alle comunità cristiane presente e favorire la ricomposizione dei conflitti e il ritorno della pace.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump contro il Papa, le opposizioni attaccano: ‘Meloni condanni’. Mattarella: ‘Nessuno indifferente a suoi appelli pace’ Leggi anche: Mattarella: richiamo Papa a pace urgente,nessuno indifferente ad appelli Leggi anche: Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente”