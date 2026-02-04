Amici di Martina Un assegno per la solidarietà

La Polizia locale di Rho ha consegnato un assegno di 400 euro a Carmine Capri, presidente degli Amici di Martina. Gli agenti hanno raccolto questa somma durante le iniziative di solidarietà in città. Il denaro servirà a sostenere le attività dell’associazione.

Un assegno di 400 euro raccolto dagli agenti della Polizia locale di Rho nell’ambito delle tradizionali iniziative di solidarietà è stato consegnato dal comandante Antonino Frisone a Carmine Capri, presidente degli Amici di Martina. Ex comandante della Polizia locale di Pogliano milanese, oggi in pensione, Capri ha creato l’associazione in memoria della figlia, scomparsa prematuramente il 5 dicembre 2004 a causa di una malattia rara, la leucodistrofia metacromatica. Ogni anno gli agenti del Comando rhodense aiutano realtà che si occupano del sostegno all’ infanzia, oltre gli Amici di Martina, che supportano le cure a bambini affetti da patologie oncologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

