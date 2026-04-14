Soldi pubblici all' ippica il Cirigliano trascina il ministero in tribunale per il ' taglio' delle risorse

Un’azione legale è stata avviata contro il Ministero dell’Agricoltura da parte di un responsabile di un ippodromo, che ha presentato un ricorso al tribunale. La causa riguarda il taglio delle risorse finanziarie destinate alle strutture considerate “promozionali” e coinvolge in particolare l’ippodromo di Aversa. Questa decisione ha portato alla prima udienza nel procedimento giudiziario.