De Laurentiis lapidario | Il cinema italiano ruba soldi pubblici il Ministero ha fatto ca*ate

Aurelio De Laurentiis attacca il sistema dei finanziamenti al cinema e punta il dito contro il ministro Giuli: “Non si possono finanziare i film dei macellai”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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