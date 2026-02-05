Tari non pagata e soldi pignorati | agrigentina trascina il Comune in tribunale

Una donna di Agrigento ha deciso di portare il Comune in tribunale dopo aver ricevuto una richiesta di pignoramento legata a una vecchia tassa sui rifiuti non pagata. Qualche mese fa, le è arrivata la notifica di un debito non saldato e, di fronte all’insistenza dell’ente, ha scelto di agire legalmente. La vicenda mette in luce come, spesso, i conti non saldati portano a conseguenze più dure, come il pignoramento dei soldi, e ora si aspetta di capire come si evolverà il procedimento.

Com'era prevedibile. L'affaire "tasse non pagate e conti correnti pignorati" finisce in tribunale. A citare il Comune, un'agrigentina che ha ricevuto, qualche mese fa, la notifica di un pignoramento per un vecchio debito Tari non saldato. La donna ha deciso di non arrendersi e ha trascinato.

