Corso per Operatori delle Società Sportive | formazione e borse di studio sostenute dal Comune di Arezzo

Il Comune di Arezzo, tramite l’assessorato allo Sport, ha promosso un corso dedicato agli Operatori delle Società Sportive, organizzato dall’Università degli Studi di Siena. Il percorso mira a fornire competenze specifiche per chi desidera lavorare nel settore sportivo e prevede anche borse di studio per i partecipanti. La formazione si rivolge a persone interessate a intraprendere una carriera nel mondo dello sport.

Formazione interdisciplinare, stage sul campo e sei borse di studio per sostenere la crescita del sistema sportivo locale Il corso è articolato in moduli tematici interdisciplinari che affrontano diversi ambiti, tra cui comunicazione, diritto, statistica, marketing, sociologia, economia, storia, medicina e governance dello sport. Il programma prevede inoltre uno stage formativo da svolgere presso associazioni e realtà sportive. L'assessore allo Sport Federico Scapecchi evidenzia come proprio lo stage rappresenti un'opportunità...

