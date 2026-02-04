Gioco d’azzardo patologico a Cosenza 170 carabinieri in azione | multe per 47mila euro

I carabinieri di Cosenza hanno scoperchiato un giro di gioco d’azzardo patologico. Durante un’operazione durata giorni, hanno controllato 83 esercizi e multato i locali per circa 47 mila euro. Sono state sequestrate apparecchiature e comminate sanzioni a titolari e clienti. L’azione mira a combattere il fenomeno che si sta diffondendo nella provincia.

È di 83 esercizi controllati e 46.800 euro di sanzioni amministrative il bilancio della campagna di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico condotta dai Carabinieri nella provincia di Cosenza. L’operazione, che ha visto impegnati 170 militari, è stata realizzata per arginare i rischi legati alle nuove dipendenze, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Controlli a tappeto nella provincia di Cosenza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Comando Provinciale ha dato seguito a una campagna nazionale già avviata nel luglio dell’anno precedente, intensificando le attività di controllo su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

