Gioco d’azzardo patologico a Cosenza 170 carabinieri in azione | multe per 47mila euro
I carabinieri di Cosenza hanno scoperchiato un giro di gioco d’azzardo patologico. Durante un’operazione durata giorni, hanno controllato 83 esercizi e multato i locali per circa 47 mila euro. Sono state sequestrate apparecchiature e comminate sanzioni a titolari e clienti. L’azione mira a combattere il fenomeno che si sta diffondendo nella provincia.
È di 83 esercizi controllati e 46.800 euro di sanzioni amministrative il bilancio della campagna di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico condotta dai Carabinieri nella provincia di Cosenza. L’operazione, che ha visto impegnati 170 militari, è stata realizzata per arginare i rischi legati alle nuove dipendenze, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Controlli a tappeto nella provincia di Cosenza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Comando Provinciale ha dato seguito a una campagna nazionale già avviata nel luglio dell’anno precedente, intensificando le attività di controllo su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Cosenza Gioco D azzardo
Gioco d’azzardo patologico: c'è uno sportello d’ascolto in via Napoleona a Como
Stop al gioco d’azzardo patologico. Per il Circondario è ’Game Over’: "Così sensibilizziamo la comunità"
Ultime notizie su Cosenza Gioco D azzardo
Argomenti discussi: A Bologna c’è ancora un grosso problema con il gioco d’azzardo; Welfare, nuova riunione del Tavolo comunale per la lotta contro l'azzardopatia; Gioco d’azzardo, la provincia di Piacenza prima in regione: spesi 2.837 euro a testa; Gioco d’azzardo patologico, controlli a tappeto: denunciati due imprenditori.
Gioco d’azzardo patologico a Cosenza, 170 carabinieri in azione: multe per 47mila euroÈ di 83 esercizi controllati e 46.800 euro di sanzioni amministrative il bilancio della campagna di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico condotta dai Carabinieri nella provincia di ... virgilio.it
Gioco d’azzardo, giro di vite nel Cosentino: fioccano multe e denunceGiro di vite dei carabinieri cosentini contro il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Nel solco di una campagna nazionale per la contro le diverse forme di illegalità ad esso connesse, i militari ... cn24tv.it
GIOCO D'AZZARDO - Il procedimento era stato avviato nel 2023, quando il Comune aveva comunicato al titolare dell’esercizio l’intenzione di disporre la chiusura dell’attività per violazione del limite previsto dalla normativa regionale - facebook.com facebook
A Bologna c’è ancora un grosso problema con il gioco d’azzardo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.