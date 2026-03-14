Promozione della salute nei luoghi di lavoro riunito l’Organismo provinciale di coordinamento

L’Organismo provinciale di coordinamento si è riunito per discutere le strategie di promozione della salute nei luoghi di lavoro. Durante l’incontro si è deciso di intensificare le attività di prevenzione sanitaria, con particolare attenzione alla diffusione dei programmi di screening oncologici e alle campagne di vaccinazione. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle aziende locali.

Durante il confronto è emersa ampia disponibilità alla collaborazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e degli ordini professionali del territorio Rafforzare la prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro e promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici e alle campagne vaccinali. Con questo obiettivo si è riunito, nei giorni scorsi, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’Asp di Catania, l’Organismo Provinciale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in una seduta allargata alle parti sociali, alle associazioni datoriali e agli ordini professionali del territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: questo sconosciuto professionista al servizio della saluteLa Commissione dell’albo dei tecnici della prevenzione dell‘Ordine TSRM PSTRP di Bergamo vuole onorare la nascita di questa figura e promuovere la... Leggi anche: Agenti al lavoro di notte. Controlli nelle zone calde e nei luoghi della movida Una selezione di notizie su Promozione della Temi più discussi: SanLab: Officine di salute e prevenzione. 2° Ciclo di incontri; Nuove nomine strategiche all’Azienda USL: rafforzata la rete dei servizi; Partecipa al progetto Salute Orale dedicato alle donne in gravidanza in condizioni di fragilità - ANDI; WHP Marche, premiate le aziende che investono nella salute e nel benessere dei lavoratori. Promozione della salute nei luoghi di lavoro, riunito l’Organismo provinciale di coordinamentoDurante il confronto è emersa ampia disponibilità alla collaborazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e degli ordini professionali del territorio ... cataniatoday.it Promozione della salute e prevenzione delle dipendenze. La Regione investe oltre 1,3 mln di euro nei progetti delle AslFocus sul benessere psicofisico degli under 34 e sul contrasto dei comportamenti a rischio: non solo alcol e droghe, ma anche uso problematico delle tecnologie. La maggior parte degli investimenti ... quotidianosanita.it In attesa della festa promozione, la società biancazzurra giocherà a maggio la sua prima gara internazionale in Belgio - facebook.com facebook E' stato modificato l'Allegato 5 del bando "Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente", per consentire di valutare in modo più semplice i parametri indicati nel bando stesso. Consulta il bando bandi.regione.piemonte.it/contributifina… #Pie x.com