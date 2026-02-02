Scivola nel pendio soccorso escursionista

I vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e un elicottero sono intervenuti ieri mattina alle Lame Rosse di Fiastra per aiutare un giovane di 20 anni di Settempedo. L’escursionista è scivolato lungo un pendio ripido e si è ferito alla gamba. I soccorritori hanno raggiunto il ragazzo, che non riusciva più a muoversi, e lo hanno imbarcato sull’elicottero Drago per portarlo in salvo.

Scivola lungo un ripido pendio e si fa male alla gamba. Intervento dell’ elicottero Drago, oltre ai vigili del fuoco e ai tecnici del soccorso alpino e speleologico, ieri mattina, alle Lame Rosse di Fiastra per recuperare un ventenne settempedano. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. L’escursionista con due amici. Sul posto la squadra di Camerino e l’elicottero Drago 155 del reparto volo di Pescara, il quale ha effettuato il recupero del ventenne con il verricello portandolo dove era posizionata l’ambulanza del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Camerino. Presente anche il personale del soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scivola nel pendio, soccorso escursionista Approfondimenti su Lame Rosse Fiastra Scivola mentre percorre il Sentiero degli Dei: soccorso un escursionista Scivola sulla pista ghiacciata e si fa male: escursionista soccorso con un quad cingolato Un escursionista è stato soccorso dopo essere scivolato sulla pista ghiacciata in Friuli Venezia Giulia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lame Rosse Fiastra Argomenti discussi: Scivola nel pendio, soccorso escursionista; Un altro caso Niscemi in Piemonte: oltre venti frane, case e frazioni isolate da un anno, nessun soldo per riaprire le strade. I cittadini chiedono un'assemblea pubblica (VIDEO). Scivolano su neve e fango a Piano Battaglia, finiscono in ospedale una ragazzina di 15 anni e una donnaLa giovane ha battuto la testa sulle rocce e ha riportato un trauma cranico, mentre la signora di 61 anni si è rotta una gamba. In entrambi i casi è intervenuto il Soccorso alpino ... palermotoday.it Uomo scivola nel Passirio, salvato da pompieri e soccorso acquaticoTragedia sfiorata oggi a Merano poco dopo mezzogiorno. Un uomo, secondo le informazioni dei vigili del fuoco volontari, è finito nelle acque del Passirio dopo essere scivolato. Immediato l'intervento ... rainews.it Bellissima ciaspolata alla Pointe de la Pierre (2653 m) In Val d’Aosta, tra la Valle di Cogne e quella di Pila Partiti dalla frazione Daillet/Ozein (Aymavilles) a 1478 m, abbiamo superato l’alpeggio di Champchenille a 2212 m per poi risalire il pendio fi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.