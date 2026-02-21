Paura a Pratospilla | escursionista 60enne scivola su un pendio ghiacciato e precipita per 150 metri un cumulo di neve lo salva

Un escursionista di 60 anni è scivolato su un pendio ghiacciato a Pratospilla e è precipitato di circa 150 metri. La causa del incidente è stata la neve compatta che ha attutito la caduta. I tecnici della stazione Monte Orsaro sono intervenuti prontamente per soccorrerlo, riuscendo a estrarlo dal percorso accidentato. Un cumulo di neve ha contribuito a ridurre le conseguenze dello scivolone. La sua condizione resta sotto osservazione.

Giornata intensa per i tecnici della stazione monte Orsaro, impegnati in tre interventi sull'Appennino Parmense. L'elisoccorso salva anche un 68enne scivolato per 50 metri a Corniglio Giornata intensa per i tecnici della stazione monte Orsaro, impegnati in tre interventi sull'Appennino Parmense. L'intervento che più ha sfiorato il dramma si è verificato a Pratospilla, sul monte Bocco, dove un 60enne della provincia di Belluno, impegnato in un'escursione di scialpinismo con amici, è scivolato su un pendio ghiacciato per circa 150 metri, fermandosi grazie alla presenza di un cumulo di neve.