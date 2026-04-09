Due alpinisti dispersi sul monte Cervati sono stati soccorsi questa mattina. L'intervento è stato effettuato dal Soccorso alpino e speleologico della Campania e dalla Guardia di Finanza, che sono intervenute dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto. I due alpinisti avevano perso l’orientamento sulla cresta del monte, nel Parco Nazionale del Cilento. Le operazioni di recupero sono state portate a termine senza incidenti.

Intervento del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e del Soccorso alpino e speleologico della Campania per soccorrere due alpinisti che avevano perso l’orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento. Due le squadre coinvolte: una impegnata nelle ricerche a terra e una seconda elitrasportata. L’equipaggio, individuati gli escursionisti all’interno di un canale innevato, ha prima verificato le loro condizioni sanitarie, rilevando sintomi di assideramento, oltre a un evidente stato di spavento. Successivamente, mediante l’impiego del verricello, ha provveduto al recupero in sicurezza dei due alpinisti sottoposti in seguito alle cure del caso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cilento, spettacolare recupero di due alpinisti dispersi sul monte Cervati

Monte Cervati, recuperati due alpinisti dispersi: intervento con elicottero della Guardia di FinanzaIntervento di soccorso sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza, dove due alpinisti hanno perso l’orientamento lungo la cresta del...

Alpinisti dispersi sul Monte Cervati trovati con sintomi di ipotermia e salvati con l'elicotteroDue alpinisti sono stati tratti in salvo dopo aver perso l’orientamento sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza (Salerno), a causa delle...

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Due alpinisti dispersi nel Cilento, soccorsi via terra e via aria: recuperati in un canale innevatoIntervento congiunto di squadre a terra ed elicottero per localizzare e recuperare due alpinisti dispersi e provati dal freddo sul Monte Cervati, nel Cilento. notizie.it