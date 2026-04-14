Soave si svela con l’arte | nasce la mappa d’autore per il turismo

Durante la fiera Vinitaly, la Strada del Vino Soave ha presentato una nuova mappa cartografica realizzata da un artista, pensata per aiutare i visitatori a scoprire le vigne e i monumenti delle Valli del Soave. La guida si propone di offrire un’idea più dettagliata e autentica del territorio, combinando immagini e informazioni sui punti di interesse della zona. La mappa sarà distribuita nei punti di accoglienza e nelle attività turistiche locali.

Durante il recente appuntamento di Vinitaly, la Strada del Vino Soave ha presentato una nuova guida cartografica d’autore pensata per orientare i visitatori tra le vigne e i monumenti delle Valli del Soave. Il progetto, che unisce estetica e utilità pratica, è stato svelato attraverso un linguaggio visivo moderno per valorizzare l’enoturismo e l’olioturismo locale. L’estetica del territorio come strumento di navigazione culturale. La nuova mappa non si limita a una funzione puramente geografica, ma si configura come un’esperienza visiva studiata per guidare i turisti tra castelli, sapori e paesaggi iconici. La realizzazione è frutto della sinergia tra due giovani professioniste veronesi: l’illustratrice Ludovica Mazzi e Giulia Pianigiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soave si svela con l’arte: nasce la mappa d’autore per il turismo Leggi anche: In città si respira aria di primavera. Natura e arte con Giardini d’autore L’arte del verde in centro con la magia di Giardini d’AutoreGiardini d’Autore sboccia in primavera, il 21 e 22 marzo, invitando a entrare in un mondo dove i colori diventano architetture e le piante raccontano... L’arciprete di Soave è stato STRANGOLATO ... il parroco di Belfiore si reca a Soave per informarsi sull’accaduto, ma i preti in canonica ed una una zia che vi abita non sanno nulla delll’arciprete, solo sospettavano fosse stato strangolato e nascosto ... - facebook.com facebook