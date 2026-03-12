Il fine settimana del 21 e 22 marzo, i Giardini d’Autore aprono le loro porte nel cuore della città, trasformando gli spazi verdi in un laboratorio di creatività. L’evento mette in mostra installazioni, composizioni di piante e design paesaggistico, attirando appassionati e professionisti del settore. Durante questa due giorni, si potranno scoprire nuove tendenze e soluzioni innovative per il verde urbano.

Giardini d’Autore sboccia in primavera, il 21 e 22 marzo, invitando a entrare in un mondo dove i colori diventano architetture e le piante raccontano storie. Nei luoghi simbolo di Rimini. La Piazza Giardino diventa un mosaico di essenze e fioriture, dove i migliori vivaisti italiani portano il loro talento. Nella Corte delle Meraviglie, artigianato e creatività tessono trame di bellezza e alla Giardini Farm Market, i sapori della terra e della tradizione prendono forma tra colori e profumi. L’Arena Francesca da Rimini accoglie i piccoli giardinieri della Scuola a cielo aperto. I bambini si muovono tra fiori e piante, imparano a toccare la terra, a osservare, a capire che ogni germoglio ha una propria storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte del verde in centro con la magia di Giardini d’Autore

Articoli correlati

Leggi anche: Genova superba tra Van Dyck e camelie: guida d’autore tra arte, carruggi e giardini segreti

Villaggio di Babbo Natale a Ravello: due giorni di magia e gentilezza ai Giardini del MonsignoreSpettacoli, animazione e artisti di strada per famiglie e bambini nell’ambito della rassegna “Natale e Capodanno a Ravello” Il Villaggio di Babbo...

Approfondimenti e contenuti su L'arte del verde in centro con la magia...

Temi più discussi: L’arte del vino e quella del verde si uniscono nel network dei Grandi Giardini Italiani; Pini, giardini dove siete? Ai Fori Imperiali solo cantieri e fossati; Il 28 e 29 marzo il centro sarà un giardino. I vivaisti affiancati dagli artigiani; L’arte di essere libera, la forza di guardare avanti: viaggio a Boston, tra storia e futuro.

Giardini, l'arte della natura da Babilonia all'ecologia urbana, di Mariella ZoppiIl volume di Mariella Zoppi Giardini: l'arte della natura da Babilonia all'ecologia urbana esplora la storia dei giardini, dall'Egitto all'Impero Romano, dal Rinascimento al Giappone, rivelando ... lanazione.it

Giardini d’autore Tra il castello e il Part sboccia la primavera con il verde e l’arteLa manifestazione torna in centro storico il 18 e 19 marzo. Arriveranno vivaisti, artigiani, designer e aziende agricole. Tra gli ospiti è atteso anche il divulgatore Stefano Mancuso. . Molto più del ... ilrestodelcarlino.it

Passeggiare tra i giardini di Castel Gandolfo (RM) è come entrare in un dipinto del Rinascimento: labirinti di bosso perfettamente potati, statue antiche che sussurrano segreti e quel profumo di pini marittimi che sa di estate italiana. Un rifugio di pace che per s - facebook.com facebook

Giardini Reggia di Venaria Reale (Torino) Piemonte x.com