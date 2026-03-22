In città si respira aria di primavera Natura e arte con Giardini d’autore

A Rimini, la primavera è arrivata con il tradizionale rito delle fogheracce sulla spiaggia, che ha richiamato centinaia di persone ieri sera. La città si anima di colori e attività all’aperto, mentre i Giardini d’autore espongono le opere di artisti locali e internazionali, offrendo un’occasione di confronto tra natura e arte. L’evento segna l’inizio di una stagione ricca di appuntamenti estivi.

La primavera è partita davvero. A Rimini il cambio di stagione è stato segnato ieri sera dal rito delle fogheracce sulla spiaggia, che come da tradizione hanno richiamato centinaia di persone. Intanto a partire da ieri il centro storico è stato completamente ridisegnato da Giardini d’Autore, la manifestazione dedicata al verde che prosegue anche oggi fino alle 19.30. Il fulcro dell’evento è tra Castel Sismondo, piazza Malatesta e i Giardini dei Palazzi dell’Arte, ma il percorso si allarga coinvolgendo anche il Bosco dei Nomi, l’Arena Francesca da Rimini e la Piazza dei Sogni. Al centro dell’evento ci sono le collezioni dei vivaisti provenienti da tutta Italia, con piante, fiori ed essenze che segnano il risveglio della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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