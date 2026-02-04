Diego Maradona junior | Se il Napoli chiama vado anche gratis De Laurentiis lo sa

Diego Maradona junior non nasconde la sua voglia di tornare a giocare per il Napoli. Se il club azzurro lo chiamasse, sarebbe pronto a tornare anche gratis. La passione per i colori partenopei è ancora forte, e il legame con la città e con il club resta vivo, come dimostra anche il suo passato nelle giovanili del Napoli. De Laurentiis lo sa bene e sa quanto il nome di Maradona possa ancora fare la differenza.

Il legame tra Diego Armando Maradona junior e il Napoli resta sempre forte. L'allenatore partenopeo, nel corso della sua carriera da calciatore, ha effettuato tutta la trafila delle giovanili azzurre. Proprio parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Diego jr si è espresso sull'ipotesi di guidare in futuro la Primavera azzurra: "Se chiama il Napoli, io rimetto la tuta del Napoli e vado gratis. Per me non ci sono problemi, ma De Laurentiis lo sa. Non penso che glielo debba ribadire, già gliel'ho detto varie volte".

