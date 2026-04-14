Smettetela di vivere nell’ignoranza Le persone sono state violentissime Trovate un bravo ginecologo e andateci | Nilufar Addati travolta dalle polemiche dopo il congelamento degli ovuli
Recentemente, una influencer ha suscitato molte discussioni pubblicando un’intervista in cui ha parlato della sua decisione di congelare gli ovuli. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sui social e sui media, portando l’attenzione su una pratica sempre più diffusa tra le giovani donne. Dopo le sue dichiarazioni, sono emerse reazioni contrastanti, con opinioni divise tra chi sostiene la scelta e chi la critica.
La scelta di congelare gli ovuli in giovane età, oggi sempre più diffusa ma ancora poco raccontata pubblicamente, è diventata un tema di forte dibattito mediatico dopo il racconto di Nilufar Addati a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. L’ex volto di Uomini e Donne, 28 anni, ha raccontato in diretta la decisione di intraprendere il percorso del social freezing, spiegando di aver scelto di condividere tutto anche sui social, compresi passaggi medici, costi e dubbi, con l’obiettivo dichiarato di fare informazione. Una scelta che ha immediatamente diviso il pubblico: da un lato il sostegno di chi ha apprezzato la trasparenza e anche la scelta, dall’altro le critiche di chi ha giudicato prematura o eccessiva la decisione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle critiche: “Smettete di vivere nell’ignoranza”Nilufar Addati ha annunciato di aver congelato i propri ovuli e risponde alle critiche: "Trovo folle tanta ignoranza su questo tema.