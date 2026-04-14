Recentemente, una influencer ha suscitato molte discussioni pubblicando un’intervista in cui ha parlato della sua decisione di congelare gli ovuli. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sui social e sui media, portando l’attenzione su una pratica sempre più diffusa tra le giovani donne. Dopo le sue dichiarazioni, sono emerse reazioni contrastanti, con opinioni divise tra chi sostiene la scelta e chi la critica.

La scelta di congelare gli ovuli in giovane età, oggi sempre più diffusa ma ancora poco raccontata pubblicamente, è diventata un tema di forte dibattito mediatico dopo il racconto di Nilufar Addati a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. L’ex volto di Uomini e Donne, 28 anni, ha raccontato in diretta la decisione di intraprendere il percorso del social freezing, spiegando di aver scelto di condividere tutto anche sui social, compresi passaggi medici, costi e dubbi, con l’obiettivo dichiarato di fare informazione. Una scelta che ha immediatamente diviso il pubblico: da un lato il sostegno di chi ha apprezzato la trasparenza e anche la scelta, dall’altro le critiche di chi ha giudicato prematura o eccessiva la decisione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Smettetela di vivere nell’ignoranza. Le persone sono state violentissime. Trovate un bravo ginecologo e andateci”: Nilufar Addati travolta dalle polemiche dopo il congelamento degli ovuli

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