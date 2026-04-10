Nilufar Addati congela gli ovuli e sbotta sui social | Smettete di vivere nell’ignoranza

Una nota influencer ha annunciato di aver deciso di congelare gli ovuli, commentando sui social che molte persone sono ancora poco informate sull’argomento. La sua scelta ha suscitato reazioni online, dove ha invitato a evitare giudizi e a conoscere meglio le procedure legate alla conservazione della fertilità. La questione ha attirato attenzione tra i follower e sui mezzi di informazione digitali.

Nilufar Addati ha deciso di congelare gli ovuli, per lei c’è ancora troppa ignoranza sul tema, cosa ha detto sui social. A distanza di molti anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne Nilufar Addati continua ad essere molto amata e seguita sui social, infatti è un’influencer molto apprezzata. Nilufar Addati (Foto Ig @nilufaraddati) Sui social condivide spesso la sua quotidianità con i fan, ai suoi follower ha raccontato di aver preso un’importante decisione, quella di congelare gli ovuli. Ad oggi è single e tra i suoi piani non c’è una gravidanza, ma in futuro le piacerebbe diventare madre ed è per questo che ha fatto questa scelta. A chi le ha chiesto come mai lo abbia fatto dal momento che è ancora molto giovane ha così replicato: “Questo messaggio è preoccupante, e lo è perché arriva da una ragazza giovane. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle critiche: “Smettete di vivere nell’ignoranza”Nilufar Addati ha annunciato di aver congelato i propri ovuli e risponde alle critiche: "Trovo folle tanta ignoranza su questo tema.

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