Famiglia del bosco l’allarme nella relazione del neuropsichiatra | Nei bimbi gli effetti del trauma da sradicamento

Chieti, 16 febbraio 2026 – C’è un nuovo capitolo nella vicenda della ‘famiglia del bosco’, intriso ormai di dolore e sofferenza. Non solo quelli dei genitori dei 3 piccoli costretti a vivere in una casa famiglia dopo l’allontanamento dal casolare di Palmoli, ma quello dei bambini. I legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno presentato la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale. L'istanza è stata corredata da una relazione tecnica prodotta dal neuropsichiatra e psicologo Tonino Cantelmi, che evidenzierebbe la grande angoscia vissuta dai bambini in questo periodo in cui mamma Catherine è sì con loro nella struttura, ma dorme in un’altra stanza e può stare con loro non più di qualche ora al giorno, causando in loro un disagio e una sofferenza crescenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La famiglia che si nasconde nel bosco ora affronta una svolta decisiva.

