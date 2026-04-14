Smartphone ai bambini lo psicoterapeuta Pellai | Una sala giochi che non si spegne mai I consigli educativi per i genitori
Negli ultimi anni, i dispositivi mobili sono diventati parte integrante delle case e delle routine quotidiane, attirando l’interesse dei bambini fin dalla prima infanzia. Secondo uno psicoterapeuta, si può parlare di una vera e propria sala giochi che non si spegne mai, riferendosi all’uso continuo e crescente di smartphone tra i più giovani. I genitori stanno cercando di trovare strategie e consigli per gestire questa presenza costante.
I dispositivi mobili entrano sempre prima nelle case delle famiglie, attirando subito l'attenzione dei più piccoli. Di fronte a queste richieste precoci, le madri e i padri si interrogano sulle abitudini corrette da adottare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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