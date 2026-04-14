Smartphone ai bambini lo psicoterapeuta Pellai | Una sala giochi che non si spegne mai I consigli educativi per i genitori

Negli ultimi anni, i dispositivi mobili sono diventati parte integrante delle case e delle routine quotidiane, attirando l’interesse dei bambini fin dalla prima infanzia. Secondo uno psicoterapeuta, si può parlare di una vera e propria sala giochi che non si spegne mai, riferendosi all’uso continuo e crescente di smartphone tra i più giovani. I genitori stanno cercando di trovare strategie e consigli per gestire questa presenza costante.