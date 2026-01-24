La seconda edizione del progetto Sogna e credici fino alle stelle coinvolge circa 3.000 classi della scuola primaria in tutta Italia. Promuove attività educative che incoraggiano gli insegnanti a valorizzare i sogni e i desideri dei bambini, riconoscendoli come strumenti fondamentali per lo sviluppo personale. Un'iniziativa volta a sostenere il benessere e la crescita dei giovani, favorendo un ambiente scolastico in cui i sogni sono considerati un investimento per il loro futuro.

A esplorare i sogni dei bambini ci ha pensato Pan di Stelle, love brand del Gruppo Barilla, che ne ha raccolti sulla sua apposita piattaforma ascuolaconpandistelle.it quasi seimila, espressi dai bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni. E che torna a parlare di sogni inaugurando la seconda edizione del progetto educativo Sogna e credici fino alle stelle, che vuole coinvolgere docenti e studenti di circa 3000 classi della scuola primaria di tutta Italia. Il progetto offre un percorso formativo con attività didattiche mirate, attraverso le quali gli insegnanti possono stimolare l’importanza dei sogni nello sviluppo personale e invitare ogni bambina e bambino a trovare, inseguire e condividere i propri sogni, come stelle che guidano alla ricerca del proprio sé, nonostante i fallimenti e le difficoltà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo psicoterapeuta Matteo Lancini: «Dare spazio ai sogni dei bambini, parlare dei loro desideri, non è mai tempo perso: è il miglior investimento per il futuro»

Un brindisi condiviso rappresenta spesso un momento di convivialità e speranza.

