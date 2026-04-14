Skeye, artista emergente e vincitrice del Premio Lunezia 2025 come Nuove Proposte, ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato Polaroid. La canzone, che anticipa l’arrivo dell’estate, contiene un riferimento a un momento speciale che si vive e si conserva nel ricordo. Il brano si aggiunge alla produzione musicale dell’artista, nota per la sua capacità di catturare emozioni attraverso la musica.

Polaroid è il nuovo singolo di Skeye, talentuosa cantautrice, vincitrice del Premio Lunezia 2025 (sezione “Nuove Proposte”). Il brano, scritto con Danila Satragno, anticipa l’estate non solo nelle sonorità, fresche e leggere, ma anche nel racconto di un immaginario fatto di attimi intensi e fugaci. Partiamo dal tuo nuovo singolo Polaroid: com’è nato? È nato in modo molto spontaneo, quasi casuale. Scrivevo immagini sparse, senza un’idea precisa. Poi, rileggendo tutto, ho capito che stavo raccontando qualcosa che avevo davvero vissuto. È stato come mettere insieme pezzi di memoria. E il titolo, Polaroid, cosa rappresenta per te? Rappresenta lo scatto, l’attimo, quel momento preciso che vivi e che resta fermo lì.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Skeye, Polaroid è il singolo che anticipa l’estate: “L’attimo preciso che vivi e resta lì”

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