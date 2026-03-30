Nell’ultima puntata di “Unplugged Playlist”, l’artista ha parlato del brano “Polaroid”, spiegando che è nato improvvisamente, tra immagini e ricordi. Ha sottolineato come la canzone, apparentemente semplice, contenga emozioni e verità che si rivelano solo con un ascolto più attento. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli della creazione o sui temi trattati nel pezzo.

Ci sono canzoni che sembrano leggere al primo ascolto, ma che in realtà custodiscono qualcosa di più profondo. È il caso di Polaroid, il nuovo brano di SKEYE, protagonista di una nuova puntata di Unplugged Playlist, il podcast dedicato alla musica condotto da Sofia Riccaboni. Nel corso dell’intervista, l’artista ha raccontato il percorso emotivo e creativo dietro al singolo, soffermandosi sul significato del testo, sul suo modo di scrivere e sulle collaborazioni che hanno contribuito a definire il brano. SKEYE ha spiegato che Polaroid è nata quasi in modo inconsapevole, mettendo insieme immagini e frammenti che solo in un secondo momento hanno rivelato un legame diretto con qualcosa di realmente vissuto. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - SKEYE si racconta a “Unplugged Playlist”: “Polaroid” nasce di getto tra immagini, ricordi e verità emotive

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