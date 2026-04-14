Skateboarding | il tredicenne Carlo Cravosio conquista il podio nazionale

Un giovane atleta di Villanova di Bagnacavallo si è distinto durante la finale del Campionato italiano indoor di skateboard Winter Street League, conquistando la terza posizione nella categoria Junior. Il partecipante, che ha 13 anni, ha dimostrato abilità e determinazione in una competizione nazionale, portando a casa un risultato importante per la sua età. La competizione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diversi atleti provenienti da varie regioni.

Un podio nazionale per il talento di Villanova di Bagnacavallo: il tredicenne Carlo Cravosio ha conquistato la terza posizione nella categoria Junior durante la finale del Campionato italiano indoor di skateboard Winter Street League. La competizione, focalizzata sulla disciplina Street, si è svolta presso lo skatepark 101 Sb di Cesena, premiando la costanza di un atleta che ha saputo trasformare la passione in un percorso di crescita metodica. La disciplina del sacrificio dietro il successo nel park. Dietro il risultato ottenuto ieri a Cesena non c’è solo talento naturale, ma una gestione quasi professionale dell’allenamento che dura da ormai cinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Skateboarding: il tredicenne Carlo Cravosio conquista il podio nazionale Campionato italiano di skateboarding, Carlo Cravosio terzo nella categoria JuniorGrande soddisfazione per Carlo Cravosio, giovane atleta di Villanova di Bagnacavallo, che ieri allo skatepark 101 Sb di Cesena ha conquistato il... Equitazione paralimpica: Davide Riccardelli conquista il podio nazionaleTempo di lettura: 2 minutiIl mondo dell’equitazione paralimpica celebra un nuovo importante successo per l’atleta casertano Davide Riccardelli che ha...