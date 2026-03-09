Equitazione paralimpica | Davide Riccardelli conquista il podio nazionale

L’equitazione paralimpica ha visto un nuovo risultato di rilievo grazie alla prestazione di Davide Riccardelli, che ha conquistato un posto sul podio durante una competizione nazionale. La gara si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto diversi atleti provenienti da tutto il paese. Riccardelli ha dimostrato abilità e determinazione, portando a casa una medaglia che valorizza il suo impegno nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mondo dell’equitazione paralimpica celebra un nuovo importante successo per l’atleta casertano Davide Riccardelli che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria FEI Grand Prix Freestyle Grado 3 durante la gara nazionale svoltasi presso il Cavaliere Country Club di Agnano. In sella al suo fedele compagno di squadra, Ringo T, Riccardelli ha eseguito una prova impeccabile, confermando l’eccellente stato di forma che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni agonistiche. L’atleta si allena quotidianamente presso il Centro Ippico “I Tifatini” di Caserta, polo d’eccellenza per la disciplina. Fondamentale per la sua crescita è la guida tecnica del Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Equitazione paralimpica: Davide Riccardelli conquista il podio nazionale Articoli correlati Leggi anche: Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, Italia sul podio: Edoardo Giordan conquista l’argento Ippica, Davide Riccardelli premiato dall’attore Luigi ZenoAl Centro Ippico “I Tifatini”, l’attore Luigi Zeno ha consegnato a Davide Riccardelli un riconoscimento dedicato al suo impegno, alla sua crescita e...