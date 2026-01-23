Netflix pubblica la classifica ufficiale degli anime più visti della seconda metà del 2025

Netflix ha condiviso la classifica ufficiale degli anime più visti nella seconda metà del 2025, evidenziando la crescente popolarità di questo genere sulle piattaforme di streaming. L'analisi dei dati conferma come gli anime siano diventati una componente fondamentale dell'intrattenimento digitale, attirando un pubblico sempre più ampio e diversificato. Questa tendenza riflette il consolidamento del ruolo degli anime nel panorama audiovisivo globale.

Non è più una nicchia: l'anime è una colonna portante delle piattaforme globali. E il nuovo What We Watched di Netflix lo certifica con numeri alla mano. Netflix ha diffuso il suo report ufficiale sul consumo anime del secondo semestre 2025: Dandadan guida con 17,2 milioni di visualizzazioni, Demon Slayer occupa quattro posizioni in top 10 e l'anime totalizza 3,84 miliardi di ore viste, registrando però un calo rispetto a inizio anno. Numeri e contesto del report Netflix Netflix ha diffuso i dati ufficiali relativi al secondo semestre del 2025 (luglio-dicembre) tramite il report What We Watched, che misura le visualizzazioni e le ore di engagement complessive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

