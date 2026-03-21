Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026 | Perrot conquista la Sfera di cristallo e la classifica pursuit

La stagione 2025-2026 di biathlon maschile ha preso il via il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe previste. La classifica generale si baserà su 21 gare complessive, senza modifiche al calendario rispetto agli anni precedenti. Perrot si è aggiudicato la Sfera di cristallo e ha conquistato la leadership nella classifica pursuit.

Biathlon, Laegreid batte Perrot al fotofinish nella pursuit di Oslo. Tre azzurri a punti LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: quinta di fila per Laegreid, Perrot beffato di un millimetro! Bionaz in mass Tadej Pogacar sfata il tabù e vince la Milano-Sanremo nonostante una caduta prima della Cipressa! Voleva entrare nella storia ancora di più e l’ha fatto nel modo migliore. Tadej Pogacar sfata il tabù nella Milano-Sanremo. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Perrot conquista la Sfera di cristallo e la classifica pursuit Articoli correlati Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Perrot conquista la Sfera di cristallo, Giacomel in top-5 Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Perrot lanciato verso la vittoria, Giacomel 3°La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma:... BIATHLON 2025-26 : Avec un 20/20 au tir, Eric Perrot remporte la poursuite à Hochfilzen Aggiornamenti e contenuti dedicati a Classifica Coppa del Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, ma Aicher è vicina; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Pirovano vince la graduatoria di discesa!. Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Sci alpinoLaura Pirovano conquista il suo primo globo di cristallo della carriera: è prima nella classifica di Coppa del mondo 2025/26 di discesa libera donne e alle Finals. Dominik Paris vince a Kvitfjell ed è ... olympics.com LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO SI PRENDE TUTTO! Vittoria e Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LAURA PIROVANO VINCE LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA LIBERA SE...TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DELLA ... oasport.it Una superlativa Lucia DALMASSO si è imposta con autorevolezza nello slalom parallelo di Winterberg conquistando il successo nella classifica di Coppa del Mondo della specialità. La ventottenne di Falcade ha archiviato il quarto successo della stagione, co facebook Maurizio BORMOLINI è diventato il primo atleta italiano di snowboard a vincere per due volte consecutive la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità alpine riconfermandosi nuovamente al vertice anche nella graduatoria del gigante parallelo. x.com