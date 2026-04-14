Cinque pubblici ministeri sono stati chiamati a testimoniare a favore di un magistrato coinvolto nelle indagini della Procura di Brescia, nell’ambito di un procedimento noto come il “sistema Pavia”. La decisione arriva nel contesto di un’inchiesta che riguarda l’attività giudiziaria e le eventuali irregolarità legate a questa vicenda. La discussione in aula si concentra sulle testimonianze di quei pubblici ministeri pronti a offrire chiarimenti in merito alle accuse e alle pratiche contestate.

Brescia, 14 aprile 2026 – Cinque pubblici ministeri pronti a testimoniare a favore Mario Venditti nell’ambito delle inchieste della Procura di Brescia in quello che è stato battezzato il “sistema Pavia”. Il legale dell'ex procuratore di Pavia ha chiesto che vengano sentiti cinque colleghi che all'epoca lavoravano nella stessa procura. https:www.ilgiorno.itpaviacronacagarlasco-sistema-pavia-incontro-lavvocato-venditti-magistrati-procura-brescia-mhmaohbc Procura. Appuntamento il 18 maggio per l 'incidente probatorio. Una mossa processuale rilevante, che porta al centro del procedimento magistrati dello stesso ufficio giudiziario e punta a mettere in discussione l'impianto accusatorio sulla gestione delle spese della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sistema Pavia, Venditti chiama cinque colleghi magistrati a testimoniare in suo favore

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